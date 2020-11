Nationala U21 merge din nou la Euro!

Cu Adrian Mutu pe banca, 'tricolorii' au obtinut locul 2 in grupa de calificare, in spatele Danemarcei.



La final, a fost explozie de bucurie printre jucatori! Vlad a avut cea mai emotionanta reactie. Portarul de la FCSB s-a prabusit la pamant si a inceput sa planga in hohote!



Selectionerul Mutu a fost si el numai un zambet. S-a distrat pe margine alaturi de selectionerul Danemarcei.