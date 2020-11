"Istorie, istorie am facut! Nu ne-am saturat, mai mergem la un European!" Imagini FANTASTICE de pe teren dupa calificarea Romaniei! Ce au facut Ianis Hagi si Mutu

La finalul meciului cu Danemarca, Ianis Hagi si colegii sai au sarbatorit caliificarea la Euro pe teren!

Fotbalistii Romaniei au mers in fata peluzei unde-i asteptau de obicei suporterii, alaturi de care s-au bucurat acum doar virtual. Jucatorii s-au retras apoi spre vestiare. Hagi a dat nas in nas cu Mutu, pe care l-a luat in brate.



"Mai mergem la un European, ca nu ne-am saturat! Istorie! Am facut istorie pentru Romania. De doua ori la tineret, la rand. E greu, e frumos. E frumos, toti muncim, muncim toti. Suntem tineri si vrem!", a spus Ianis in fata camerei care-l urmarea pe gazon.