EXCLUSIV | "Un lider ar fi urlat la ei: 'Te mananc, te omor!' Ar fi trezit jucatorii!" Ce i-a lipsit Romaniei in meciul din Armenia 

Romania a incheiat cu un bilant negativ primele meciurile din preliminariile Mondialului din 2022.

"Tricolorii" au castigat doar meciul cu Macedonia de Nord, fiind invinsa apoi de Germania si Armenia.

In aceasta dimineata, Daniel Pancu a vorbit la Pro X despre cum a aratat echipa nationala in aceste partide. Fostul antrenor al celor de la Poli Iasi a spus ca Romania nu are un lider pe teren, iar acest lucru a contat foarte mult in ultimele minute ale meciului de la Erevan, dupa eliminarea lui Puscas.

"Acum nu gasim niciun lider in teren. Daca ai doi, e si mai bine. Este foarte important ca un lider in teren sa-si asume responsabilitatea si sa devina antrenorul din teren, ca sa nu se mai maimutareasca antrenorul pe banca.

La noi nu mai sunt lideri si suferim la capitolul asta si la cluburi. Pe vremea mea erau Mutu, Chivu. Erau 6-7 lideri care puteau sa stanga echipa, sa tipe cand trebuie, chiar sa injure.

Pe final, in meciul cu Armenia, un lider intervenea imediat. La prima ocazie a armenilor, dupa eliminarea lui Puscas, gasea o solutie. Ii zicea unuia sa mai stea un minut pe teren, sa spuna ca are o crampa...

In primul rand, urla ca sa se trezeasca jucatorii: 'Vin astia si ne incaleca!' Si tipa catre atacant: 'Daca nu fugi cu ea langa fanion si nu scoti un aut, un fault sau un corner, te mananc! Te omor!' Dar au fost doua ocazii si am luat gol... Absenta liderului e o mare problema", a declarat Daniel Pancu la Ora exacta in sport.