"F***-ti mortii ma-tii!" Injuratura care i-a adus cartonasul rosu! Darius Olaru, iesire necontrolata in ultimul meci al FCSB-ului

Darius Olaru (22 de ani) a fost eliminat in duelul Poli Iasi 5-2 FCSB.

Mijlocasul FCSB-ului a inceput partida de la Iasi din postura de rezerva, insa in minutul 30 a fost aruncat in lupta de Toni Petrea.

In repriza secunda, Olaru a fost in centrul unui moment neplacut. Mijlocasul a vazut cartonasul galben in minutul 79, moment in care l-a injurat pe arbitrul Horatiu Fesnic, iar acesta l-a eliminat.

"F***-ti mortii ma-tii", iar fi transmis Olaru lui Fesnic, anunta Gazeta, iar acest lucru l-a scos din minti pe centralul partidei de la Iasi. In acel moment, Fesnic l-a eliminat si i-a transmis 'Iesi afara, nesimtitule! Da-i drumul de aici, nesimtitule!', dupa cum a dezvaluit MM Stoica in direct la PRO X.

Mihai Stoica: "Era regulamentar sa fie eliminat! Darius (n. r. Olaru) l-a asteptat si i-a prezentat scuze"

MM Stoica a sarit in apararea fotbalistului, despre care a spus ca este cel mai cuminte din echipa.

"Am vorbit cu Fesnic dupa meci si i-am dat un sfat, la care mi-a raspuns cu aroganta. Mi-a zis ca Olaru a injurat. Era regulamentar sa fie eliminat. Dupa meci, Darius l-a asteptat si i-a prezentat scuze.

I-am spus ca un mare arbitru trebuie sa tina cont de conjunctura, de faptul ca Olaru este cel mai cuminte jucator de la noi si ca nu poate intelege prin ce a trecut Olaru. Asta i-am spus. El mi-a zis ca nu-si stirbeste autoritatea. Mi-a facut un gest de zeflemea si chiar nu ma asteptam. Dar mi-au zis toti jucatorii ca dupa ce Olaru l-a injurat, i-a spus 'Iesi afara, nesimtitule! Da-i drumul de aici, nesimtitule!'", spunea Mihai Stoica la PRO X.