EXCLUSIV | "Nu ma asteptam sa fie asa arogant!" Ce s-a intamplat intre Olaru si Fesnic in meciul de la Iasi si ce i-a spus arbitrul cand l-a trimis la cabine

FCSB a terminat meciul cu Poli Iasi in inferioritate numerica, dupa ce Olaru a fost eliminat pentru ca l-a injurat pe arbitrul Horatiu Fesnic.

Directorul sportiv al celor de la FCSB a vorbit la Pro X despre eliminarea lui Darius Olaru, despre care a spus ca este un copil cuminte. MM Stoica a explicat ce s-a intamplat si ce i-a spus arbitrul lui Olaru in momentul in care l-a trimis la cabine.

"Am vorbit cu Olaru dupa meci, am vorbit si cu Horatiu Fesnic si chiar mi-am permis sa ii dau un sfat. Sfat care a fost respins categoric cu o aroganta la care nu ma asteptam. Olaru a injurat, era regulamentar sa fie eliminat. Dupa meci si-a prezentat scuzele.

Cateodata, un arbitru ar putea sa tina cont si de conjunctura. Si ca nu are cum sa realizeze prin ce a trecut Olaru, care sambata a aflat ca este negativ. Olaru este un copil cuminte.

Acest virus creeaza o stare de irascibilitate cum nu va puteti imagina, asta i-am spus. Horatiu Fesnic mi-a spus ca el nu isi stirbeste autoritatea si a facut un gest de zeflemea. Chiar nu ma asteptam, mi se parea un baiat de bun simt. Dar dupa mi-au spus toti jucatorii ca i-a zis lui Olaru 'Iesi afara, nesimtitule'.

Horatiu Fesnic este un arbitru bun, un arbitru de perspectiva. Mi-am permis sa spun asta pentru ca mi se pare un arbitru bun si am crezut ca putem sa avem un dialog, dar am vazut ca respectul nu este reciproc si am abandonat discutia", a spus Mihai Stoica la Ora exacta in sport.