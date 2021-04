EXCLUSIV | CTP i-a spus lui Mironica pe cine vrea antrenor la nationala dupa Radoi: "Ar fi singurul pe care l-as accepta!" Atac dur: "Sa vina marii specialisti in blaturi"

Cristian Tudor Popescu crede ca Radoi ar trebui lasat sa incheie campania de calificare la Mondial pe banca nationalei.

Jurnalistul vede potential in actuala echipa si crede ca sansele Romaniei pentru locul 2 nu au fost compromise dupa infrangerile cu Armenia si Germania. CTP i-a ironizat pe 'patracienii aparuti din cotloane', care vor inlaturarea lui Radoi pentru a le face loc 'specialistilor in blaturi'.

"Este o echipa clar cu potential, spre deosebire de atatea alte nationale ale Romaniei. E o echipa care poate sa genereze emulatie, efervescenta printre tinerii jucatori, ceea ce nu s-a intamplat in ultimii ani. Dintr-un astfel de fotbal poate sa creasca fotbalul in tara. Tenisul a crescut dupa Nastase, gimnastica dupa Nadia, fotbalul ce-a fost dupa Hagi? Stelele nu apar din senin, apar dintr-un fotbal cum vrea sa implementeze Mirel Radoi la nationala.

Nu discut greselile pe care le-a facut. Mi-ar parea rau, ar fi pacat ca linia aceasta sa fie oprita. Daca nu se intampla povestea asta cu Puscas, eram poate castigatori cu Armenia. Vad diversi patracieni care au aparut din cotloane: "Sa vina aia vechi, aia batrani, marii specialisti in blaturi". Ne spun acum cum nu stie Radoi sa faca echipa!", a spus CTP la PRO X.

In cazul unei plecari a lui Radoi, Hagi ar fi cea mai buna optiune pentru banca Romaniei, e de parere jurnalistul:

"Venirea lui Gica Hagi in locul lui Mirel Radoi ar fi singura solutie pe care as accepta-o. Are tot dreptul acum. Hagi a facut un progres urias, merita toata admiratia. Dupa inceputul sau catastrofal, a inceput sa invete aceasta meserie si s-o faca exceptional. Hagi e o solutie, dar nu in acest moment. Aceasta campanie de calificare, in care Romania mai are sanse, trebuie incheiata cu Radoi.

Am vazut si cotele de pariuri, suntem situati pe pozitia a doua ca sanse sa terminam grupa pe 2. Cred ca Radoi trebuie sa-si duca la capat mandatul, apoi Hagi este oricand o solutie".