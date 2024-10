”E un băiat serios, care e în foame de performanță. Mă bucur că a ajuns într-un campionat foarte puternic, îl văd viitorul portar al echipei naționale. Dacă apără, să dea Dumnezeu să apere, să aibă continuitate! Are joc bun de picior, are plasament bun, văd că și la baloanele joase, la care avea probleme, e mai bun. Sunt sigur că va crește.

Cele mai bune caracteristici ale sale sunt tehnica de bază, atât cu picioarele, cât și între buturi, și reflexele rapide, de care a dat dovadă în mai multe rânduri. În plus, are o înălțime de 1.97 m, ceea ce este esențial pentru un portar.

Răzvan Sava a făcut junioratul în Italia

Nu s-a apropiat niciodată de Serie A, dar cunoaște bine fotbalul italian pentru că s-a mutat în Italia când era foarte tânăr și a început să joace la Pro Sesto, făcându-se suficient de remarcat pentru a o convinge pe Juventus să îl cumpere pentru sectorul juvenil.



A urmat o serie de transferuri: mai întâi la Pescara, apoi la Lecce și în cele din urmă la Torino, după care s-a întors în țara natală pentru a se face remarcat la o echipă de seniori.

Răzvan Sava, campion al României cu CFR Cluj

În palmaresul său se află un campionat al României, câștigat în 2021-2022, în timp ce în echipele naționale de tineret sunt mai multe apariții: 2 cu naționala României Under 16, 8 cu Under 17, 2 cu Under 18, 5 cu Under 20 și 5 cu Under 21, plus două convocări cu naționala de seniori, când însă a rămas pe bancă la ambele meciuri.