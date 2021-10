”E o discuție inutilă! Va fi mai atent!”. Ivan e apărat și de Mihai Stoichiță, după gafa din meciul cu Germania

Selecționerul l-a adus pe Andrei Ivan în fața jurnaliștilor, pentru a demonstra că acesta știa că trebuie să-l marcheze pe atacantul lui Bayern Munchen. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit ce mesaj a transmis în vestiarul ”tricolorilor” după meciul de la Hamburg.

„E o discuție inutilă! Am stat de vorbă cu toții după meci și am spus că meciul trebuie uitat, nu trebuie făcut un capăt de țară. Următorul meci este important, poate să-ți ofere posibilitatea să te duci la baraj. Nu are de ce să fie încărcat, Mirel l-a încurajat. La echipa națională ai nevoie de ei tot timpul, și-au făcut treaba foarte bine în alte meciuri. Noi facem un caz din orice. E o greșeală, o fac atâția în lume, nu doar la noi.

Unii sunt foarte vehemenți, că nu e fotbalist, în cazul lui Markovic. Nu ne dăm seama că peste un an sau doi o să avem nevoie de el. Depinde și de el. Ivan e trecut prin multe. Ivan altădată o să mai atent. Atât”, a spus Stoichiță, la Ora Exactă în Sport.

Declarațiile lui Mirel Rădoi de la conferința de presă

Mirel Rădoi a susținut, duminică, o conferință de presă în care a prefațat meciul cu Armenia din preliminariile Campionatului Mondial 2022.

Întrebat dacă este convins că Ivan știa pe cine trebuia să țină la cel de-al doilea gol marcat de Germania, 2-1, Mirel Rădoi a cedat nervos, moment în care i-a solicitat ofițerului de presă să-l invite pe Ivan la conferință.

„Poți să-l aduci pe Ivan? Te rog frumos, adu-l pe Ivan aici. Că facem circ. Dacă circ vrei, facem circ. Am răspuns imediat după meci. Am spus de atunci că Ivan știe că a greșit. Sunt foarte clare aceste lucruri. Întrebați-l pe Ivan și o să vă lămuriți, că după aia o să spuneți că v-am mințit eu.

Dacă voi vreți să-l decapităm, îl decapităm. Ați văcut-o și cu Markovic, ați făcut-o și cu Ivan. Probabil următorul o să fie Pușcaș, mâine nu o să marcheze nici Keseru, o să-l decapităm și pe el și așa mai departe”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă dinaintea meciului cu Armenia.

România a ajuns pe locul patru în Grupa J, cu zece puncte. Macedonia de Nord, care a învins-o cu 4-0 pe Liechtenstein, este pe locul doi, iar Armenia este pe locul trei. Cele două sunt la egalitate, cu câte 12 puncte.

Programul României în Grupa J:

România - Armenia (luni, 21:45, PRO TV)

România - Islanda (11 noiembrie, 21:45, PRO TV)

Liechtenstein - România (14 noiembrie, 19:00, PRO TV)

Clasamentul Grupei J:

1. Germania 18p

2. Macedonia de Nord 12p

3. Armenia 12p

4. România 10p

5. Islanda 5p

6. Liechtenstein 1p