DUSMANUL numarul 1 al lui Radoi la partida din Islanda: "De asta ma tem cel mai tare!" La ce capitol se va decide partida

Islanda - Romania va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, joi, de la 21:45.

Mirel Radoi a analizat in amanunt tactica folosita de islandezi, insa cel mai tare ii este frica de felul in care se va prezenta gazonul la ora meciului.

Selectionerul spune ca din informatiile sale, arena este acoperita in acest moment si spera sa nu fie probleme din punct de vedere al suprafetei de joc:

"Sincer, in momentul de fata, de teren ma tem cel mai tare. Dar chiar ieri am vazut ceva postat pe retelele de socializare despre arena si era acoperita, chiar daca era o vreme ploiasa. Deci s-ar putea sa fie un teren foarte bun.

Trebuie sa fim foarte atenti de ceea ce lucram in functie de timpul pe care il avem. Am incercat sa gasim ceva in comun la toti cei trei adversari (n. r. Islanda, Norvegia, Austria) si apoi am incercat sa avem exercitii care pot avea cat mai multe obiective tactice. Sa nu formam mai mult de 5-6 exercitii la fiecare antrenament.

Din punctul meu de vedere cred ca tactic se va decide meciul cu Islanda. Stim cu totii cum joaca ei, 4-4-2. Nu ne poate surprinde cu nimic din punct de vedere tactic. Din acest 4-4-2 initial, sunt foarte multe momente cand adversarul schimba sistemul in 4-1-3-2, in 4-3-1-2, in functie de cati adversari aduce echipa respectiva. La constructie poate sa fie un meci tactic, in care rezultatul final sa conteze printr-o mutare tactica.

Sunt lucruri care se vor intampla in timpul unei partide, nu exista un meci de 90 de minute in care sa nu gresesti undeva. Suntem constienti ca echipa care va face mai putine greseli va avea un avantaj mare de a castiga acea partida", a spus Mirel Radoi.