România va primi vizita Austriei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Dumitru Dragomir știe ce se va întâmpla în România - Austria



România are mare nevoie de victorie cu Austria pentru a-și păstra șanse de calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada din 2026.



Totuși, Dumitru Dragomir consideră că reprezentativa condusă de Ralf Rangnick se va impune și la București. Austria ne-a bătut la Viena cu 2-1 în meciul tur.



”Ne bat austriecii”, s-a limitat să spună Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.



România începe acțiunea din luna octombrie cu un joc de pregătire în fața Moldovei. Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională joi seară, de la ora 21:00.



Duminică, de la 21:45, prima reprezentativă o va înfrunta pe Austria în Grupa H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Selecționata lui Mircea Lucescu a bifat doar două victorii în cinci meciuri și se află la cinci lungimi în spatele liderului Bosnia și al ocupantei poziției secunde Austria, care are și un duel în minus.



Cum arată clasamentul Grupei H



1. Bosnia - 12 puncte

2. *Austria - 12 puncte

3. România - 7 puncte

4. Cipru - 4 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria are un meci în minus.

