Dezvăluirea șocantă a lui Edi Iordănescu: „Am fost la o noapte de moarte!” Chinul prin care a trecut selecționerul 

Primele două meciuri ale lui Edi Iordănescu (43 ani) la echipa națională vor fi jocurile de pregătire cu Grecia și Israel, pe 25 și 29 martie, de la 20:15, în direct pe PRO X și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Însă, înaintea debutului la prima reprezentativă, Iordănescu Jr. a vorbit despre un eveniment nefericit din cariera de jucător, care se putea finaliza tragic. Pe când evolua la Rapid, acesta a fost lovit de un coechipier în rinichi, iar seara a acuzat dureri crunte.

Edi Iordănescu: „Voiau să-mi scoată rinichiul la 22 de ani!”

„În vara lui 2000… Am fost la o noapte, poate mai puțin, de moarte. Eram în pregătirea de vară cu Rapid, la Poiana Brașov. Într-un joc amical, am luat o lovitură tare, cu talpa, într-o alunecare băgată pe un gazon ud, adversarul își prelungise mingea, a intrat cu talpa direct în rinichiul meu…

Seara am urinat sânge, Florin Bratu, stăteam cu el în cameră, s-a speriat și l-a chemat pe medicul Marian Dumitru. Mi-a făcut o injecție și m-a dus la Brașov, am făcut o investigație, după care ni s-a spus că trebuie să fiu dus la București. Am ajuns la Spitalul Militar, mi-au făcut analizele, au zis că mai întâi să oprească hemoragia și apoi să-mi scoată rinichiul. Să-mi scoată rinichiul! La 22 de ani!”, a dezvăluit Edi Iordănescu pentru Fanatik.

În cele din urmă, după un tratament dureros de 3 săptămâni, actualul selecționer al României și-a păstrat rinichiul și a scăpat de intervenția chirurgicală.

„Șansa mea a fost că, a doua zi, șeful secției de urologie, medicul general Bână, Dumnezeu să-l odihnească, a murit între timp, s-a întors de la un simpozion din străinătate și s-a uitat peste analizele mele. Mi-a spus că va face toate eforturile să-mi salveze rinichiul.

Am stat o lună jumătate în spital, vreo trei săptămâni pe perfuzii, dormeam cu mâinile legate de pat, învelite în gheață, erau maro de la atâtea înțepături pentru perfuzii încontinuu, un coșmar”, a precizat Edi Iordănescu.