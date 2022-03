Iordănescu explică de ce nu i-a convocat pe Stanciu, Moruțan, Sorescu sau Drăguș! România - Grecia este LIVE pe PRO X și VOYO, vineri, de la ora 20:15

Într-un interviu pentru site-ul Federației Române de Fotbal, selecționerul Edward Iordănescu a explicat, printre altele, motivele pentru care nu i-a convocat pe Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns), Olimpiu Moruțan (Galatasaray Istanbul), Deian Sorescu (Raków Częstochowa) sau Denis Drăguș (golgheterul lui Standard Liege) pentru meciurile amicale cu Grecia (vineri, LIVE pe PRO X și VOYO, de la ora 20:15) și Israel.

”Stanciu va reprezenta oricând pentru mine și echipa națională o soluție, doar că am decis să îl lăsăm să se adapteze la noul club.

Pe lângă cei 26 de jucători convocați, avem o listă foarte valoroasă pentru noi compusă din fotbaliști asupra cărora ne-am concentrat și ne concentrăm.

Cine sunt jucătorii ”care pot fi convocați la următoarele acțiuni”

Sunt jucători pe care îi monitorizăm permanent și care pot fi convocați la următoarele acțiuni.

Întâi de toate, fotbaliștii care se află deja în loturile României U21, U20 și U19 pentru meciurile din luna martie. Apoi, jucători precum Moruțan, care trebuie să devină o prezență puternică în mod constant la club.

Drăguș, care are sper să capete constanță în forma bună arătată deja. Pașcanu, cu un progres foarte important în ultima perioadă.

Ghiță, pe care am decis să îl lăsăm să se integreze deplin la noul club, la fel ca și pe Sorescu, un jucător care are o ascensiune admirabilă. Plus ceilalți tricolori din fotbalul polonez.

În același timp, îi avem pe Screciu, Petrila, Mogoș, Bicfalvi, Nedelcu, Hanca, Rotariu, Alex Băluță, Bumba, Anton sau Cristi Ganea, toți monitorizați atent”, a explicat selecționerul înaintea debutului său la echipa națională.