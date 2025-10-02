Italienii au anunțat un dezastru pentru echipa națională.

Nicolae Stanciu s-a accidentat și ratează meciul României cu Cipru

Căpitanul României, Nicolae Stanciu s-a accidentat și va rata cele două meciuri ale echipei naționale. Este vorba despre o accidentare musculară la nivelul coapsei drepte.

Italienii susțin că Stanciu va fi supus unei investigații medicale mai amănunțite. Cert este că mijlocașul nu se va reface la timp pentru meciurile cu Moldova și Austria. De altfel, conform Il Secolo XIX, Stanciu va rata și meciul pe care Genoa îl va disputa împotriva celor de la Napoli.

Pe lângă Stanciu, naționala nu se va putea baza nici pe Denis Drăguș. Titularul din atacul echipei naționale s-a accidentat în meciul de campionat al echipei sale, Eyupspor, încheiat la egalitate, scor 0-0, cu Goztepe.

Clasamentul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială

