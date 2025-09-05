În fața a peste 30.000 de spectatori, ”tricolorii” au primit gol după doar 11 minute de la ”vedeta” Jonathan David. În minutul 22, canadienii și-au dublat avantajul după gafa lui Horațiu Moldovan, care a dus la golul lui Ahmed.



Cel care a închis tabela a fost Niko Sigur, în minutul 77, iar România pierde meciul de verificare împotriva uneia dintre țările care vor găzdui Campionatul Mondial de anul viitor.



Dennis Man: ”Am tratat serios meciul”



Dennis Man (27 de ani), titular în această partidă, a tras primele concluzii după această partidă. Atacantul lui PSV Eindhoven se gândește deja la meciul de pe 9 septembrie, cu Cipru.



„Da, într-adevăr, un meci dificil în această seară, ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu s-a putut. Nu avem ce să facem, capul în pământ și peste câteva zile ne așteaptă un meci important. Am tratat serios meciul din această seară, din păcate au fost mai buni.



Cum am mai spus, nu avem ce să facem, pregătim foarte bine meciul cu Cipru și mergem acolo să luăm cele trei puncte. Și în această seară am vrut să le punem probleme, dar sunt o echipă puternică, cu jucători valoroși”, a spus Dennis Man, la Antena 1.



Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Amicalul cu Canada a fost ocazia perfectă pentru selecționer de a vedea ”la treabă” mai mulți jucători.



România - Canada 0-3 (David J. 11', Ahmed A. 22', Sigur N. 77') | Echipele de start:

