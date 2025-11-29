Umit Akdag, pe cale să dea lovitura chiar înainte de Turcia - România!

Umit Akdag (22 de ani), fostul căpitan al naționalei U21 a României, este titular meci de meci la Alanyaspor, iar în iarnă ar putea face pasul la unul dintre granzii Turciei.

Umit Akdag, dorit de Beșiktaș

Revenit în Turcia după împrumutul în Ligue 1, la Toulouse, Akdag a fost titular în 12 dintre cele 13 etape din Super Lig. Fundașul născut în București este coleg din această vară cu Ianis Hagi, care evoluează și el constant la Alanyaspor.

În iarnă, Umit Akdag ar putea face pasul la unul dintre granzii Turciei. Beșiktaș, formație cu 16 titluri de campioană în palmares, este interesată de serviciile fundașului care a jucat pentru România la Europeanul U21 din această vară, anunță ziarul Yeni Șafak.

Transferul lui Akdag ar fi fost solicitat chiar de antrenorul lui Beșiktaș, Sergen Yalçın (53 de ani). Pe lângă fundașul central, tehnicianul ar viza și achiziționarea mijlocașului angolez Maestro (22 de ani), care joacă tot la Alanyaspor.

"Umit Akdag, stâlpul din defensiva lui Alanyaspor, se află pe radarul experimentatului antrenor Sergen Yalçın. Fundașul central este cunoscut pentru jocul său aerian solid și fizicul impresionant. În iarnă, se așteaptă ca Beșiktaș să facă oferte atât pentru Akdag, cât și pentru Maestro", mai scrie sursa citată.

  • După primele 13 etape din acest sezon, Beșiktaș se află pe locul 7 în Superlig, cu 21 de puncte, 11 sub liderul Galatasaray.

Dorit de România, Umit Akdag înclină spre Turcia, adversara tricolorilor de la barajul pentru CM 2026

Unul dintre remarcații României la Campionatul European din Slovacia, Akdag, care poate juca atât fundaș central, cât și mijlocaș la închidere, i-a atras atenția lui Mircea Lucescu, selecționerul considerând că e momentul ca fotbalistul împrumutat de la Alanyaspor să facă pasul spre naționala mare.

Imediat după turneul final, dar și în lunile care au urmat, "Il Luce" a avut un dialog permanent cu fotbalistul născut în România din părinți turci. A încercat să-i explice acestuia că șansele la o carieră internațională sunt mai mari în tricoul României, dar, în primă fază, s-a lovit de refuzul lui Akdag.

"Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia.

El, în ceea ce privește comportamentul, educația, pare că ar fi un bun român, dar din punct de vedere al originii preferă într-un fel Turcia. Vom vedea. Eu i-am zis să nu ia nicio hotărâre.

El ar vrea să joace în naționala Turciei. Nu e o veste bună, dar i-am spus să se mai gândească. Acolo sunt niște jucători pe care eu i-am promovat, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Merih Demiral. E mai greu să intre acolo.

La naționala României era mai ușor pentru că se ajunge la o schimbare de generație și sunt jucătorii aceștia de la tineret, care ar fi trebuit să facă pasul la prima echipă", a declarat Lucescu, la finalul lui septembrie, când a fost întrebat despre feedback-ul primit dinspre jucătorul cu dublă cetățenie, română și turcă.

