Umit Akdag, pe cale să dea lovitura chiar înainte de Turcia - România!

Umit Akdag, dorit de Beșiktaș

Revenit în Turcia după împrumutul în Ligue 1, la Toulouse, Akdag a fost titular în 12 dintre cele 13 etape din Super Lig. Fundașul născut în București este coleg din această vară cu Ianis Hagi, care evoluează și el constant la Alanyaspor.



În iarnă, Umit Akdag ar putea face pasul la unul dintre granzii Turciei. Beșiktaș, formație cu 16 titluri de campioană în palmares, este interesată de serviciile fundașului care a jucat pentru România la Europeanul U21 din această vară, anunță ziarul Yeni Șafak.



Transferul lui Akdag ar fi fost solicitat chiar de antrenorul lui Beșiktaș, Sergen Yalçın (53 de ani). Pe lângă fundașul central, tehnicianul ar viza și achiziționarea mijlocașului angolez Maestro (22 de ani), care joacă tot la Alanyaspor.



"Umit Akdag, stâlpul din defensiva lui Alanyaspor, se află pe radarul experimentatului antrenor Sergen Yalçın. Fundașul central este cunoscut pentru jocul său aerian solid și fizicul impresionant. În iarnă, se așteaptă ca Beșiktaș să facă oferte atât pentru Akdag, cât și pentru Maestro", mai scrie sursa citată.