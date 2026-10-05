Zidane a fost martor vineri la egalul obţinut de naţionala Franţei (1-1), pe Stade de France, cu Italia.

Belgia a pierdut cu 0-1, la Bruxelles, cu Franţa, dar a câştigat cu 3-0 meciul cu Turcia, fiind pe locul doi în clasamentul grupei cu şase puncte.

Kylian Mbappe este indisponibil pentru acest meci după accidentarea la genunchi pe care a suferit-o în victoria Franţei cu Turcia, iar fundaşul Dayot Upamecano este suspendat după cartonaşul roşu primit în meciul cu Italia, Zidane fiind nevoit să valorifice în detaliu lotul avut la dispoziţie.

Zinedine Zidane pregătește schimbări la naționala Franței: ”Acest lucru e sigur”

”Vor fi schimbări, acest lucru este sigur. Este al patrulea nostru meci şi nu putem să nu facem nimic”, a spus Zidane la conferinţa de presă dedicată partidei.

”Vom face schimbări inteligente şi mai presus de orice vom face astfel încât să fim competitivi”, a mai adăugat selecţionerul Franţei, care consideră că sistemul de rotaţie a jucătorilor oferă deopotrivă un simţ de apropiere precum şi menţinerea concentrării clare a fiecărui jucător pentru a fi selectat.

”Acest lucru este pentru a demonstra că suntem cu toţii implicaţi şi că toţi jucătorii sunt angajaţi în această echipă să demonstreze că există multă competiţie în lotul echipei naţionale a Franţei”, a spus Zidane.

Zidane l-a înlocuit pe Didier Deschamps după Cupa Mondială din acest an, încheind o perioadă de 14 ani petrecută la cârma Franţei de fostul său coleg de naţională.

Zizou a declarat că se bucură de noul său rol: ”Am simţit întotdeauna acest lucru şi îmi place. Îmi place sentimentul acela de tensiune. Dar ceea ce îndrăgesc cel mai mult este ceea ce fac, să fiu cu jucătorii, cu acest grup, este ceea ce îmi place”.

”Pretenţiile sunt aceleaşi, dar munca de la echipa naţională este diferită faţă de cea de la club”, a subliniat Zidane.

”Mi-a plăcut munca pe care am depus-o zilnic, iar astăzi fac un rol diferit, dar ţelul meu de a lucra în armonie cu echipa mea nu s-a schimbat. A fost extraordinar să petrec 15 zile cu jucătorii şi simt o anumită frustrare la gândul să aceată perioadă se încheie. Mai avem încă un ultim efort pentru a face ca echipa să părăsească fericită cantonamentul”, a mai adăugat Zidane, citat de Agerpres.

Belgia nu se va putea baza pe Kevin De Bruyne şi pe căpitanul Youri Tielemans, care sunt suspendaţi.

Zidane, însă, ştie că echipa selecţionerului Mark van Bommel va oferi un alt test sever.

Belgia ”a jucat foarte bine în primul meci împotriva noastră şi ne-a pus probleme tactice”, a spus Zidane.

”Are jucători care sunt capabili de multe lucruri. Împotriva Turciei, ei au opus probleme adversarilor, deci sunt puternici atât la nivel individual, cât şi colectiv”, a mai adăugat selecţionerul Franţei.