De ce e, totuși, nemulțumit Sergej Barbarez după victoria Bosniei în fața Ciprului. Cum arată clasamentul în Grupa H

"În primele zece minute, am intrat bine în joc și apoi nici nu mi-am putut explica unele lucruri. Ni s-au întâmplat lucruri simple. De exemplu, joc de duel, detalii tehnice, primirea mingii, pase. Nu am avut o singură pasă curată într-o jumătate de oră. Sunt lucruri care atunci când lucrezi și care ți se întâmplă permanent, uneori intră sub atâta presiune împotriva echipei naționale a Ciprului.



Am văzut că pot și ei să alerge, știu și să stea în teren, știu să pună presiune, știu să joace mingea lungă. Asta am spus tot timpul, nu este ușor, pur și simplu nu poți obține ușor o victorie în fața nimănui în fotbalul de azi, Oricât de mult ne-am dori, cu siguranță nu suntem o echipă care să câștige la zero", a declarat Sergej Barbarez.