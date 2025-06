Cele două echipe naționale și-au dat întâlnire la Viena, pe ”Ernst Happel Stadion”. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Mircea Lucescu a pierdut la un gol diferență și nu a înregistrat niciun punct.



Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026



Bosnia a consemnat până acum trei din trei victorii, după rezultatele pozitive cu România la București (1-0), Cipru (2-1) și San Marino (1-0). Ultima victorie pentru bosniaci a venit sâmbătă după-amiază.



România se află pe locul secund cu trei puncte: o victorie (5-1 vs. San Marino) și două înfrângeri a consemnat echipa pregătită de Mircea Lucescu (0-1 vs. Bosnia și 1-2 vs. Austria).



Cipru e pe locul trei cu trei puncte, iar Austria se situează pe poziția a patra tot cu trei puncte, dar și cu două jocuri în minus. San Marino e ultima clasată cu 0 puncte.



1. Bosnia - 9 puncte

2. România - 3 puncte

3. Cipru - 3 puncte

4. *Austria - 3 puncte

5. San Marino - 0 puncte



Austria - România 2-1

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Viena pe ”Ernst Happel”, în a treia rundă din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.



Austriecii au controlat meciul cu posesie și multe șuturi pe poartă. Intervențiile decisive ale lui Horațiu Moldovan au fost însă șterse de golurile lui Gregoritsch și Sabitzer.



Tricolorii au fost mai periculoși pe final, când au și înscris prin Denis Alibec. Atacantul a trimis în plasă cu o lovitură de cap imparabilă în minutul 90+5.



Dar insuficient pentru selecționata lui Mircea Lucescu, care pleacă de la Viena fără niciun punct.