Michael Gregoritsch a fost cel care a deschis scorul în minutul 42, după ce Austria a bifat mai multe ocazii periculoase la poarta lui Horațiu Moldovan, iar ”vedeta” Marcel Sabitzer a dus scorul la 2-0 în partea secundă, ajutat și de o deviere.



Florin Tănase, introdus pe finalul partidei, a închis tabela la 2-1 după o minge reluată cu capul din interiorul careului, iar ”tricolorii” pierd trei puncte importante în lupta pentru calificarea directă la Campionatul Mondial.



Gică Popescu, fostul căpitan al echipei naționale, a analizat partida și a avut un discurs dur la adresa unui jucător român aflat ”pe val” în străinătate. Andrei Rațiu (26 de ani) a fost ”clientul” său.



Gică Popescu, despre Andrei Rațiu: ”Ori asta i se cere, ori e indisciplinat”



„Cred că am făcut unul dintre cele mai proaste meciuri din ultima perioadă. O primă repriză în care nu am existat. Ne-am aștezat defensiv, 4-1-4-1, Chiricheș în fața fundașilor. Am rezistat până în minutul 41, problemele au început să apară încă din minutul 33, au avut mai multe ocazii. Simțeam deja că vine acest gol.



Am sperat că în repriza a 2-a vom pune probleme, dar am utilizat aceeași așezare defensivă. Dacă ne uităm foarte bine, 90% din situațiile Austriei au fost create pe partea noastră dreaptă.



Mie îmi place foarte mult Rațiu când joacă în cealaltă jumătate de teren, dar 90% dintre ocaziile Austriei au venit pe partea lui Rațiu. Ori așa i se cere, ori este indisciplinat. Mă îndoiesc că asta i se cere lui Rațiu, el este fundaș, trebuie să își facă datoria de fundaș. Astăzi a fost extremă dreaptă, toate problemele noastre au venit în partea dreaptă, din cauza problemelor de poziționare ale lui Rațiu Este un jucător care evoluează foarte bine la echipa de club, dar când vine la națională nu reușește același lucru”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.



Austria - România 2-1 | Echipele de start: