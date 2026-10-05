Tricolorii au avut parte de o toamnă dificilă și au pierdut primele trei jocuri din Nations League, sub comanda lui Gică Hagi, în deplasare cu Suedia (scor 1-2), cu Bosnia (scor 2-4) și cu Polonia (scor 0-6).

Echipa probabilă a României în returul cu Suedia

Într-o perioadă de criză a primei reprezentative, în care s-a vorbit inclusiv despre plecarea lui Gică Hagi de pe banca tehnică, returul cu Suedia se anunță a fi cel puțin la fel de dificil.

Pe lângă atmosfera din cadrul lotului stricate de cele trei eșecuri consecutive, echipa națională va avea și o mulțime de jucători indisponibili.

După accidentarea lui Denis Drăguș, și pentru că a refuzat să îl convoace la echipa națională pe Ianis Stoica, cel care a impresionat la Estrela Amadora, în Portugalia, Gică Hagi a rămas cu doar doi atacanți centrali la dispoziție, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu. ”Regele” a avut, însă, ghinion, iar cei doi nu au putut face față programului încărcat de la națională. Louis Munteanu s-a accidentat la antrenamente înainte de meciul cu Polonia, în timp ce Bîrligea a acuzat probleme musculare după meciul de la Varșovia, astfel că cei doi au părăsit cantonamentul echipei naționale.

Sunt probleme mari cauzate de jucătorii indisponibili și în celelalte compartimente. Marius Marin s-a accidentat și el și, la fel ca ceilalți doi, a plecat din cantonamentul de la Mogoșoaia.

În linia defensivă, naționala va avea doi jucători suspendați: Radu Drăgușin, care a văzut cartonașul roșu în meciul cu Polonia pentru un fault comis asupra lui Robert Lewandowski și Virgil Ghiță, care va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Așadar, Gică Hagi nu rămâne cu foarte multe opțiuni când vine vorba despre alcătuirea primului ”11”. Iată cum ar putea arăta echipa națională.

Cel mai probabil, Hindrich va rămâne în poartă și pentru meciul retur cu Suedia, având în vedere că Ionuț Radu s-a confruntat cu unele probleme la umăr. Dacă flancurile apărării vor rămâne, cel mai probabil neschimbate, cu Rațiu, respectiv Bancu, în centru lucrurile vor fi complet diferite. Andrei Coubiș are șanse mari să fie titularizat și să facă pereche cu Lisav Eissat, care va reveni la postul său de bază, după ce, în partida cu Bosnia, a jucat fundaș stânga. Alte schimbări vor apărea, cu siguranță, în compartimentul ofensiv. Cel mai probabil linia ofensivă va fi formată din Dennis Man și Valentin Mihăilă în flancuri, iar Ianis Hagi, aflat în spatele ”vârfului”, Florin Tănase.

Varianta 1

Hindrich - Rațiu, Coubiș, Eissat, Bancu - R. Marin, Băluță - Man, Hagi, Mihăilă - Tănase

O altă improvizație la care ar putea recurge ”Regele”, ar fi, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile, cu Ianis Hagi, ”9 fals”, iar Nicolae Stanciu, decar, situație în care Florin Tănase ar rămâne pe bancă.

Varianta 2