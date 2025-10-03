Cu sau fără selecționer la România - Austria?

Meciul din preliminariile Campionatului Mondial se dispută pe Arena Națională, în data de 12 octombrie.

Selecţionerul Austriei, germanul Ralf Rangnick, a fost externat din spital şi este pregătit să-şi conducă elevii în viitoarele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, împotriva naţionalelor din San Marino şi România, informează DPA.

Un purtător de cuvânt al Federaţiei austriece de fotbal (OFB), a confirmat joi pentru agenţia APA că Rangnick a părăsit clinica din Bavaria în care fusese internat.

Rangnick a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale la gleznă şi a contractat o infecţie nosocomială în timpul uneia dintre acestea, ceea ce a dus la complicaţii şi la internarea sa la spitalul din Murnau.

Austria va juca pe teren propriu cu San Marino, pe 9 octombrie, înainte de a se deplasa la Bucureşti pentru a înfrunta naţionala României, trei zile mai târziu.

Selecţionata austriacă a acumulat maximum de puncte (12) în Grupa H, la egalitate cu Bosnia-Herţegovina, însă Austria are un meci mai puţin disputat, în timp ce România se află pe poziţia a treia, cu 7 puncte.

Doar câştigătoarea grupei se califică direct la la turneul final de anul viitor, din SUA, Mexic şi Canada. Agerpres

