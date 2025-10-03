Cu sau fără selecționer la România - Austria?

Selecţionerul Austriei, germanul Ralf Rangnick, a fost externat din spital şi este pregătit să-şi conducă elevii în viitoarele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, împotriva naţionalelor din San Marino şi România, informează DPA.

Un purtător de cuvânt al Federaţiei austriece de fotbal (OFB), a confirmat joi pentru agenţia APA că Rangnick a părăsit clinica din Bavaria în care fusese internat.

Rangnick a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale la gleznă şi a contractat o infecţie nosocomială în timpul uneia dintre acestea, ceea ce a dus la complicaţii şi la internarea sa la spitalul din Murnau.

