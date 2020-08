Cu cine dam gol, Mirele? Doar 5 jucatori din lotul de 23 au marcat la nationala. Trei atacanti sunt la COTA O!

Statisticile de eficacitate nu sunt de partea lui Mirel Radoi la debutul pe banca tricolorilor, vinerea viitoare cu Irlanda de Nord.

Selectionerul a anuntat zilele trecute lotul de 23 de fotbalisti cu care va aborda "dubla" din Liga Natiunilor cu Irlanda de Nord (acasa) si Austria (deplasare), o selectie in care si-au facut loc si cateva surprize, atat in ceea ce priveste convocatii cat si in randul celor lasati pe dinafara.

Lasand la o parte deciziile lui Radoi, se remarca faptul ca nationala Romaniei e alcatuita in acest moment din jucatori cu extrem de putine goluri marcate sub tricolor. Practic, doar 5 din 23 s-au bucurat cel putin o data pentru o reusita internationala.

Lider detasat e Nicusor Stanciu (10 goluri), urmat de Puscas (6), Maxim (5), Deac (4) si Alibec (1), restul de 18 fotbalisti, printre care si 3 atacanti (Coman, Iancu si Bus) avand cifra 0 in dreptul golurilor. In schimb, in afara lotului sunt nume precum Keseru (12 goluri), Chipciu (6) sau Budescu (5).

Statistica e ingrijoratoare in conditiile in care, de exemplu, urmatorii nostri adversari, Irlanda de Nord si Austria, aduna 15, respectiv 12 jucatori cu cel putin un gol la nationala.