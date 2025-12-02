Fostul acționar a analizat șansele „câinilor” în actualul sezon și a oferit rețeta exactă prin care echipa din Ștefan cel Mare poate emite din nou pretenții la trofeul suprem: o victorie de moral în fața rivalei de moarte (în weekend) și o campanie de achiziții inteligentă în perioada de mercato care bate la ușă.

Trei transferuri pentru glorie

Fostul oficial dinamovist a explicat că un succes în derby ar fi scânteia care ar aprinde speranțele suporterilor, însă pentru a menține ritmul este nevoie de întăriri.



"Dacă Dinamo va învinge în derby, va lua o opțiune serioasă să se bată la campionat. Dacă Dinamo ia trei jucători în iarnă, eu zic că se bate la campionat", a transmis ferm Cristi Borcea.



Fostul oficial din „Groapă” a făcut și o scurtă radiografie a rivalei FCSB. Chiar dacă mizează totul pe echipa sa de suflet, Borcea a recunoscut valoarea lotului roș-albaștrilor, despre care crede că nu vor avea emoții în privința accederii în faza finală a competiției: "La valoarea lotului, FCSB va prinde play-off-ul".



Borcea a rememorat vremurile în care derby-urile de România se jucau cu turația la maximum nu doar pe teren, ci și în conturi, amintind de perioada în care echipele românești forțau primăvara europeană.



"Erau 5-6 echipe care aveau bugete de 15-20 de milioane. Eram trei echipe în primăvara europeană. Mergeam direct în Champions League. Băteam și noi, și Steaua, și Rapid, echipe mari ca Everton, Șahtior, Leverkusen", a mai spus fostul lider al „spartanilor”.