Olaroiu, pe banca nationalei? Anuntul facut de Lupescu inainte de alegeri: ce se va intampla cu Cosmin Contra

Ionut Lupescu a facut un anunt pe care multi nu-l mai credeau posibil.

Lupescu a lasat de inteles ca daca va castiga alegerile pentru sefia FRF l-ar putea convinge pe Cosmin Olaroiu sa revina in fotbalul romanesc. La echipa nationala, mai exact.

Lupescu a declarat ca a discutat cu Cosmin Olaroiu, iar acesta ar fi dispus sa preia echipa nationala dupa ce mandatul lui Cosmin Contra va ajunge la final.

"La un moment dat o sa vina si Cosmin Olaroiu. Nu se pune partea financiara pe primul loc, am ajuns la o varsta la care oamenii de acest fel nu mai vin in tara pentru partea financiara", a declarat Lupescu pentru DigiSport.

Cosmin Olaroiu tocmai a semnat cu chinezii de la Jiangsu Suning si are un salariu de 7 milioane de dolari pe an. Olaroiu a mai fost dorit si in trecut pe banca Romaniei, insa intotdeauna a fost invocata lipsa resurselor financiare drept obstacol pentru aducerea lui.

Alegerile pentru sefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie.