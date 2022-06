Claudiu Niculescu, reacție dură după rezultatele României: "Ce naiba ne aduce Liga Națiunilor?"

Tricolorii ocupă ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, cu trei puncte, la cinci lungimi de liderul Bosnia. Înaintea ultimelor două meciuri, care se vor disputa în septembrie, șansele tricolorilor la primul loc sunt minime.

Claudiu Niculescu, reacție dură după rezultatele României

Claudiu Niculescu, antrenorul lui Poli Iași, care astăzi a împlinit astăzi 46 de ani, nu înțelege de ce FRF nu a sacrificat Liga Națiunilor pentru preliminariile Campionatului European din 2024.

Fostul atacant al lui Dinamo consideră că ar fi fost o idee mult mai bună ca Edi Iordănescu să se folosească de cele șase meciuri din Liga Națiunilor pentru a-și forma un lot solid pentru meciurile din preliminariile Campionatului European, chiar dacă și competiția recent înființată de UEFA îi poate oferi României direct un loc la baraj.

"Din păcate pentru fotbalul românesc, aria de selecție este foarte restrânsă, dar trebuie să privim cu speranță, chiar dacă ne păcălim an de an. Asta e opinia mea - dacă tot am pus un antrenor nou, nu a fost bine cu Contra, cu Mirel și l-am ales pe Edi, hai să sacrificăm Liga Națiunilor. Pâna la urmă, ce naibă ne aduce Liga Națiunilor? Vorbind serios, ce naiba ne aduce? Nu pot să zic că dețin eu adevărul, dar, dacă am fi sacrificat această campanie și chiar să reconstruim cu adevărat pentru preliminarii, cred eu că am fi avut mult mai multe șanse.

Ce s-a rezolvat cu clauzele impuse selecționerului? Am pus și o presiune pe antrenor și pe jucătorii echipei naționale. Presiunea o resimt și ei, sunt tot oameni. Dacă am fi avut ca obiectiv reconstrucția echipei naționale pentru preliminariile Campionatului European, ar fi avut posibilitatea să testeze mult mai mulți jucători, să creeze acel nucleu pentru preliminarii, iar șansele ar fi fost mult mai mari. Acum, șansele pentru câștigarea grupei de Liga Națiunilor sunt practic compromise", a spus Claudiu Niculescu, la Digisport.

Clasament Liga Națiunilor

1. Bosnia și Herțegovina - 8p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 4p

4. România - 3p

Meciurile României rămase de jucat în Liga Națiunilor