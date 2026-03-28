Ultima prezență a tricolorilor la un turneu de o asemenea anvergură a fost în urmă cu 32 de ani, în 1998, când au depășit faza grupelor, dar au pierdut în optimi cu Croația.

Ediția din 2026 a fost ratată după ce România a pierdut în fața Turciei la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului.

Ciprian Marica, despre Hagi pe banca naționalei: ”Iertați-mă dacă sunt pesimist”

După ce își va încheia Mircea Lucescu mandatul pe banca naționalei, e de așteptat ca Gică Hagi să-i ia locul.

Antrenorul și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța și e eligibil să colaboreze contractual cu Federația Română de Fotbal.

Ciprian Marica, fost internațional român, nu crede însă că Hagi poate reconstrui prima reprezentativă de unul singur.

”Este singura dată când mi-e frică să spun ceea ce cred cu adevărat. Este o încercare mare dacă va veni Gică Hagi la națională. M-aș bucura să fie cel care reușește să schimbe ceva, dar nu că va fi greu, va fi foarte, foarte greu.

Numele nu îți dă garanția că se va schimba ceva. Domnilor, oricine vine sau vrea să schimbe ceva trebuie să aibă un plan, o strategie. Și nu un singur om poate să schimbe ceva, trebuie să fie un grup. Singur e imposibil.

Iertați-mă că sunt pesimist, dar nimic nu ne arată că putem fi optimiști. Foști colegi de-ai mei îmi reproșau chestia asta, dar nu poți să-i minți pe oameni. În sistemul actual nu are cum să fie bine.

Vinovați sunt toți cei care se mulțumesc cu puțin. Nu e unul care să zici că nu știe că situația e cum e”, a spus Marica, potrivit digisport.