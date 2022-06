Chiar dacă jucătorii au remarcat plusurile față de meciul precedent, cu Muntenegru, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că singura ocazie periculoasă pe care România a avut-o cu Bosnia a fost dintr-o greșeală în defensiva adversă.

Dragomir se referă la ocazia lui Pușcaș, care a scăpat singur cu portarul, pe care l-a driblat, dar a tras slab și mingea a fost respinsă de un fundaș în afara terenului.

Dumitru Dragomir: ”Tactic, am jucat de nota 3! Tehnic, tot de nota 3!”

„Ce speranțe, fraților? Din punct de vedere tactic, am jucat de nota 3! Din punct de vedere tehnic, tot nota 3! N-am văzut un dribling! A fost un haos ce n-ai pomenit! Unde au văzut jucătorii că au făcut un joc mai bun?

Am mai avut o singură ocazie, venită din greșeala lor. Mi-e rușine! Eu am prins meciuri extraordinare, dar de șapte-opt ani suntem zero barat! Nu ieșim din criza asta nenorocită”, a spus Dumitru Dragomir, pentru GSP.ro.

În urma acestui rezultat, România rămâne „codașa” Grupei 3 din Liga Națiunilor B, cu zero puncte și golaveraj 0-3. Lider este Finlanda, cu patru puncte, la egalitate cu Bosnia, dar cu un golaveraj superior, iar Muntenegru completează grupa, de pe locul trei, cu trei puncte.

Sâmbătă, România va întâlni Finlanda pe stadionul Giulești. Cu un eșec, șansele pentru o clasare cât mai bună în grupa de Nations League s-ar reduce semnificativ.

Programul meciurilor României din luna iunie în Liga Națiunilor, LIVE TEXT pe www.sport.ro

Sâmbătă 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - România 2-0

Marți 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia și Herțegovina - România 1-0

Sâmbătă 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Finlanda

Marți 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Muntenegru