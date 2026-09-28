Tricolorii au debutat cu o înfrângere suferită în fața Suediei, scor 1-2, iar naționala lui Gică Hagi speră că va obține primele puncte în meciul cu Bosnia, chiar dacă se anunță un meci dificil, în care tricolorii nu vor avea parte de susținerea fanilor.

Doar doi titulari din meciul cu Suedia, păstrați și în meciul cu Bosnia

Gică Hagi a lăsat șase titulari din meciul cu Suedia în afara lotului: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Dennis Man, Ianis Hagi, Răzvan Marin și Nicușor Bancu.

Doi doi titulari din meciul cu Suedia au rămas și pentru meciul cu Bosnia, portarul Ionuț Radu și fundașul Andrei Coubiș.

Naționala va evolua fără fundași laterali de meserie. În meciul cu Bosnia, în flancuri vor evolua Andrei Coubiș și Lisav Eissat, care, în mod normal, evoluează în centrul apărării, însă, contra Bosniei, locurile sunt ocupate de Andrei Burcă și Matei Ilie.

Linia mediană va fi formată de Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru. Nicolae Stanciu va juca în spatele atacanților Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă.

Echipa de start a României:

România: Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat - Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru - Nicolae Stanciu - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Rezerve: Hindrich, Cojocaru, Strata, Ghiță, Băluță, Tănase, Cicâldău, Munteanu, Borza, Cîrjan, Matei, Moruțan