Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Bosnia, deschidere de scor prin Gigovic

Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.

Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.

Din nefericire pentru fanii din fața televizoarelor, în condițiile în care Arena Națională a fost goală, Bosnia a reușit să deschidă scorul în minutul 12, prin Gigovic.

Atacantul s-a desprins ușor de marcajul lui Andrei Burcă și a înscris cu o lovitură de cap din careu. De menționat este faptul că Bosnia a mai putut puncta și în minutul 8, însă atunci Tabakovic a ratat din postura de 1 la 1 cu Ionuț Radu.