Prima repriză a înfruntării s-a încheiat cu 3-1 în favoarea bosniacilor. Unicul gol al României a fost marcat de Daniel Bîrligea cu capul.

Bosniacii au răbufnit înainte de Bosnia - România

Chiar înainte de startul meciului, comentatorul bosniac Igor Kristic a răbufnit la adresa autorităților din Sarajevo, care au oprit finanțarea pentru televiziunea publică, motiv pentru care transmiterea meciului România - Bosnia a fost pusă sub semnul întrebării

”Trebuie să spun de la început, într-adevăr, că televiziunea din Bosnia și Herțegovina a realizat această transmisiune cu destul de multe probleme. După cum știți, conturile noastre au fost blocate de ceva timp, iar aceasta este doar o imagine a modului în care oamenii aflați la putere din Bosnia și Herțegovina se raportează la serviciul nostru public de televiziune, nu doar la televiziune, ci la toate instituțiile de importanță națională.

Toți acei miniștri și cei aflați în funcții care decid asupra destinelor noastre, dar care își primesc salariile de la bugetul de stat, ar trebui să le fie rușine și să se gândească bine de ce se întâmplă toate acestea: o întreagă națiune așteaptă meciul echipei naționale, iar la un moment dat a fost pusă sub semnul întrebării transmiterea partidei din România și nu doar a celei din România, ci și a celorlalte”, a transmis Kristic, conform Sportsport.ba.