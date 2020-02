30.000 de oameni la debutul lui Mutu pe banca Romaniei U21? Decizie de ultima ora! Unde se joaca meciul cu Danemarca

Meciul Romania U21 - Danemarca U21 se vede in direct la PRO TV, pe 31 martie.

FRF a anuntat printr-un comunicat oficial ca nationala de tineret pregatita de Adrian Mutu va juca meciul cu Danemarca, programat pe 31 martie, pe stadionul "Ion Oblemenco", din Craiova.



"Partida Romania U21 – Danemarca U21 se va disputa pe 31 martie 2020, la Craiova, pe stadionul “Ion Oblemenco”. Ora de incepere a meciului va fi comunicata curand. Intalnirea cu liderul grupei reprezinta si debutul lui Adrian Mutu pe banca tehnica a selectionatei Under 21. De asemenea, va fi pentru prima oara cand tinerii tricolori vor evolua pe noul stadion din Craiova! In urma cu doi ani, echipa nationala de seniori a disputat pe arena craioveana un amical cu Suedia, fiind sustinuta de 20.454 de spectatori.

Nationala U21 a Romaniei ocupa locul secund in grupa 8, unde lider este chiar adversara din martie. Campania de calificare se va incheia in octombrie 2020, pe teren propriu, contra Maltei. Incepand cu EURO 2021, la turneul final vor participa 16 echipe. Pe langa cele doua formatii gazda, Ungaria si Slovenia, se vor califica direct cele 9 castigatoare ale grupelor si cel mai bun loc doi. Celelalte 8 formatii clasate pe locul secund vor disputa intre ele un baraj in dubla mansa pentru celelalte 4 locuri disponibile", au scris cei de la FRF pe site-ul oficial.