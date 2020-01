VESTE URIASA pentru Ciprian Tatarusanu! A calificat-o pe Lyon in finala Cupei Ligii Frantei iar acum incepe TITULAR pentru PRIMA DATA in Ligue 1

Ciprian Tatarusanu trece prin momente bune.

Portarul roman a contribuit decisiv la calificarea lui Olympique Lyon in finala Cupei Ligii Frantei, dupa ce a trecut cu 3-2 (4-3 dupa loviturile de departajare) de Lille. Tatarusanu s-a facut remarcat pe durata intregii partide si chiar daca a primit gol in prelungiri, a reusit sa apere o lovitura de departajare.

Romanul se va infrunta in finala Cupei Ligii Frantei cu Mbappe si Neymar, Lyon va juca cu PSG.

Dupa meciul bun pe care l-a facut, Tatarusanu a mai primit o veste excelenta. Acesta urmeaza sa debuteze in Ligue 1, dupa cum anunta presa din Franta. Portarul titular, Anthony Lopes, s-a accidentat joi la umar, in timpul antrenamentului si nu va fi disponibil pentru meciul cu Toulouse de duminica.

"Anthony Lopes este accidentat, Tatarusanu va incepe duminica. 2020 incepe intr-un mod extrem de placut. Suntem in spate in clasament, trebuie sa o batem pe Toulouse. Este un meci periculos", a declarat Rudi Garcia.

Ciprian Tatarusanu s-a alaturat lui Lyon in vara anului trecut si a aparat in poarta francezilor doar de douaa ori, de fiecare data in Cupa.