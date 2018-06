BREAKING NEWS: Jose Mourinho vine la Romania - Finlanda! A ajuns pe Otopeni si a fost preluat de Giovani Becali

Jose Mourinho e invitatul special pentru Romania - Finlanda!

Mourinho vine la Ploiesti pentru prietenul Giovani Becali! Va urmari de langa impresar meciul cu Finlanda. Mourinho a aterizat pe Otopeni in jurul orei 17:40! Va pleca direct spre Arena Lupilor din Ploiesti, unde se disputa jocul cu Finlanda.



Antrenorul lui Manchester United e in vacanta inaintea Cupei Mondiale. Va fi analist TV pentru rusii de la RT.

Mourinho nu e pentru prima data in Romania la invitatia lui Becali. In 1998, Jose, care lucra atunci pentru Barcelona, a venit sa vada la Bucuresti Europeanul U21. 10 ani mai tarziu, in 2008, Mourinho a venit din nou in Romania pentru meciul cu Franta de la Constanta. A purtat atunci negocieri pentru Mirel Radoi, care ar fi trebuit sa ajunga la Inter daca n-ar fi fost impiedicat de accidentari.



La Stirile din Sport de la PRO TV vezi primele imagini cu Mourinho la Bucuresti si ce a facut pe aeroport!