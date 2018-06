Romania - Finlanda, 20.30, PRO TV | Gest superb pentru Bogdan Lobont inainte de meciul de retragere de la nationala! Abia a fost anuntat

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Romania joaca in aceasta seara de la ora 20.30, in direct la Pro TV, contra Finlandei - este ultimul examen inaintea debutului in noua competitie UEFA, Liga Natiunilor. Cu ocazia acestei partide, Bogdan Lobont isi ia ramas bun de la fotbal.

Suporterii prezenti pe stadion vor putea asista la momentul retragerii din cariera de fotbalist a portarului echipei nationale, Bogdan Lobont, 40 de ani. Intregul sau parcurs de pana acum in fotbal va fi celebrat cu ocazia meciului de la Ploiesti IN DIRECT pe www.sport.ro.

Avand in vedere evenimentul, Bogdan Lobont a primit pentru aceasta partida tricoul cu numarul 1, in timp ce Silviu Lung Jr a preluat numarul 23 de la Nicolae Stanciu, cel care rateaza partida in urma unei accidentari.

Lotul Romaniei pentru aceasta partida:

Portari: 1. Bogdan Lobont; 12. Ciprian Tatarusanu; 16. Florin Nita; 23. Silviu Lung

Fundasi: 2. Romario Benzar; 3. Alin Tosca; 4. Cristian Manea; 5. Ionut Nedelcearu; 11. Nicusor Bancu; 22. Cristian Sapunaru; 27. Mihai Balasa

Mijlocasi: 7. Alexandru Chipciu; 9. Dorin Rotariu; 10. Gheorghe Grozav; 14. Constantin Budescu; 15. Paul Anton; 17. Ciprian Deac; 18. Adrian Stoian; 20. Alexandru Cicaldau; 24. Dragos Nedelcu; 26. Dennis Man; 28. Alexandru Mitrita

Atacanti: 13. Alexandru Baluta; 19. George tucudean; 29. George Puscas