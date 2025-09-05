Echipa pregătită de Sergej Barbarez a înregistrat nouă din nouă puncte posibile într-o grupă cu Austria, ROMÂNIA, Cipru și San Marino. Bosniacii ne-au învins în prima etapă cu 1-0, ulterior au câștigat și cu Cipru (2-1) și San Marino (1-0).



Bosniacii își pregătesc vizele pentru State! România va avea de furcă împotriva lui Dzeko & Co.: ”Avem mare încredere în noi”



Edin Dzeko a strâns de-a lungul carierei sale fotbalistice 141 de convocări la naționala Bosniei și a bifat, pe deasupra, 68 de reușite. Cotat la 1,6 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a fost întrebat de grupa din preliminariile CM 2026.



Dzeko a explicat că fotbaliștii sunt încrezători că pot termina grupa chiar și pe prima poziție, având în vedere startul bun. De precizat e că Bosnia încă nu a jucat cu Austria și încă e în joc și returul cu naționala lui Mircea Lucescu.



”(n.r. Sunteți primii în grupă, asta înseamnă că Bosnia are calitatea de a termina pe primul loc?) Desigur, faptul că suntem pe primul loc în grupă ne dă încredere, dar știm că mai avem încă un drum lung de parcurs.



Cel mai important lucru este consistența. Avem calitate în echipă și, dacă ne menținem mentalitatea potrivită, cred că putem reuși la finalul acestor calificări”, a spus Edin Dzeko, potrivit TuttoMercatoWeb.



Cum arată Grupa H din preliminariile CM 2026

