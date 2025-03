Reacția bosniacilor după ce Raul Florucz a fost convocat la naționala Austriei

Refuzul lui Raul Florucz de a evolua pentru echipa națională a României a ajuns și în presa din Bosnia, prima adversară a tricolorilor din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

”Trebuia să fie viitorul României, dar le-a întors spatele românilor înainte de meciul cu Bosnia”, au titrat bosniacii de la sportsport.ba, care apoi au continuat: ”Raul Florucz, atacantul lui Olimpia Ljubljana, l-a impresionat pe Mircea Lucescu și au existat zvonuri conform cărora românii sunt pe punctul de a-l convinge pe Florucz să joace pentru prima echipă. Totuși, Florucz se află pe lista jucătorilor convocați de Ralf Rangnick, ceea ce înseamnă că va îmbrăca echipamentul Austriei în viitor”.

Bosniacii au scris că atacantul ”i-a întors spatele” României și a decis să îmbrace echipamentul Austriei. Totuși, jurnaliștii din Bosnia au amintit și despre faptul că Raul Florucz o poate înfrunta chiar pe România în preliminariile pentru Cupa Mondială.

”Florucz va avea șansa să debuteze la prima reprezentativă a Austriei în această lună, în meciul din play-off-ul Ligii Națiunilor împotriva Serbiei. Este interesant că va putea juca împotriva României, pentru că Austria și România fac parte din aceeași grupă în calificările pentru Cupa Mondială”, au mai scris bosniacii.

Reacția lui Raul Florucz după ce a fost convocat la naționala Austriei

Florucz a reacționat după convocare prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale.

"Este un moment cu adevărat special pentru mine. În Austria m-a născut, am crescut și am făcut primii pași în fotbal. Este o incredibilă onoare să fiu convocat la echipa națională. Sunt recunoscător pentru această oportunitate și nerăbdător să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

În același timp, respect pe deplin originile mele românești. Rădăcinile mele, familia mea și cultura reprezintă o mare parte din ceea ce sunt și apreciez întreaga susținere pe care am primit-o atât din partea Austriei, cât și din partea României pe parcursul carierei mele.

Aici nu a fost vorba de a alege o națională sau alta, ci mai degrabă despre îmbrățișarea drumului care m-a adus aici.

Sunt pe deplin pregătit să dau tot ce pot pentru Austria. Vreau să îmi fac familia mândră", a transmis Florucz.

FRF mai are o speranță în cazul lui Florucz: "Poate să joace două meciuri pentru Austria, iar apoi să schimbe"

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a reacționat după ce Raul Florucz a fost convocat de Austria. Nu s-a declarat surprins, însă este optimist că atacantul golgheter în Slovenia ar putea reveni asupra deciziei.

"Știam că Rangnick o să facă treaba asta, dar Florucz are dreptul să joace 3 meciuri acolo, după care… A mai fost un caz de ăsta, Daniliuc. În aceeași situație este, l-a chemat Austria de două ori și după aia nu l-au mai chemat.

Dacă joci două meciuri, poți să faci schimbul după aia, să joci pentru altă națională. Maximum două meciuri.

Problema e că el n-a obținut încă cetățenia română. Și l-a chemat echipa care are dreptul să-l cheme. Crezi că ei nu au oameni care să le spună ce se întâmplă aici?

L-au chemat pe valoare, e golgheterul la zi din Slovenia, are goluri și assist-uri în Conference League, are 23 de ani. Da, eu nu-l consider pierdut. Depinde de foarte multe lucruri, modul în care va fi tratat acolo…

Dacă l-au chemat acum, poate să debuteze acum. Depinde cum vor evolua lucrurile. Ar fi o pierdere mare! Acum o săptămână, au fost Jerry Gane și Constantinovici la un meci și mi-au spus vorbe frumoase. Olimpjia cu Celje, cred. Și lui Lucescu i-au spus.

Un jucător de 23 de ani, puternic. Îl folosesc cei de la Olimpjia și în postura de atacant lateral, în zona lui Man, deși e stângaci, dar și vârf. Am vorbit foarte mult cu el. Noi am făcut toate demersurile, dar sunt formalități care trebuie îndeplinite", a spus Stoichiță, la Fanatik.