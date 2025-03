Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a anunțat că l-a convocat în premieră pe Florucz la naționala de seniori. Vârful de la Olimpija Ljubljana este în lot pentru cele două partide cu Serbia din această lună.



Reacția lui Raul Florucz, după ce a fost convocat de Austria

Anunțul convocării lui Florucz la naționala Austriei vine după mai multe luni în care FRF a intenționat să îl convingă pe atacant să aleagă naționala României. Raul chiar a depus actele pentru obținerea cetățeniei române, însă Austria s-a mișcat mai rapid.

Florucz a reacționat după convocare prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale.



"Este un moment cu adevărat special pentru mine. În Austria m-a născut, am crescut și am făcut primii pași în fotbal. Este o incredibilă onoare să fiu convocat la echipa națională. Sunt recunoscător pentru această oportunitate și nerăbdător să dau tot ce am mai bun pentru echipă.



În același timp, respect pe deplin originile mele românești. Rădăcinile mele, familia mea și cultura reprezintă o mare parte din ceea ce sunt și apreciez întreaga susținere pe care am primit-o atât din partea Austriei, cât și din partea României pe parcursul carierei mele.



Aici nu a fost vorba de a alege o națională sau alta, ci mai degrabă despre îmbrățișarea drumului care m-a adus aici.



Sunt pe deplin pregătit să dau tot ce pot pentru Austria. Vreau să îmi fac familia mândră", a transmis Florucz.



Florucz s-a născut în Vöcklabruck (Austria) din părinți români, însă nu a jucat niciodată în țara noastră. Mare parte din juniorat și-a făcut-o în academia lui LASK Linz, iar în perioada 2019-2023 a fost legitimat în Croația la Lokomotiva Zagreb.



În urmă cu aproape doi ani, Florucz s-a transferat la NK Olimpija, iar Slovenia este țara în care a explodat. În acest sezon are șanse mari să fie golgheterul campionatului și să câștige titlul în Slovenia.

15 goluri a marcat Florucz la Olimpija Ljubljana în acest sezon. Este golgheterul sezonului, echipa este este lider în campionat și a ajuns până în play-off-ul pentru optimile Conference League.

Ralf Rangnick: "Suntem convinși de calitățile lui Florucz"

"Pe Florucz l-am analizat cu atenție și suntem convinși de calitățile lui. Cifrele sale din acest sezon sunt foarte bune, mai ales că nu joacă mereu în centrul atacului. Am vorbit cu el la telefon și era foarte fericit", a spus Ralf Rangnick, la conferința de presă în care a anunțat lotul, potrivit Salzburger Nachrichten.

În lotul Austriei revine și David Alaba (32 de ani) după o pauză de un an și patru luni. Fundașul lui Real Madrid s-a recuperat după o accidentare gravă la genunchi și a fost convocat de Ralf Rangnick.

Lotul Austriei

Portari : Tobias LAWAL (LASK; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF; 14), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 17)



: Tobias LAWAL (LASK; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF; 14), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 17) Fundași : David ALABA (Real Madrid CF; 105/15), Kevin DANSO (Tottenham Hotspur; 24/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach; 39/2), Philipp LIENHART (SC Freiburg; 29/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05; 20/0), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim; 13/0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin; 4/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam; 15/2)



: David ALABA (Real Madrid CF; 105/15), Kevin DANSO (Tottenham Hotspur; 24/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach; 39/2), Philipp LIENHART (SC Freiburg; 29/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05; 20/0), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim; 13/0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin; 4/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam; 15/2) Mijlocași : Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig; 48/18), Muhammed CHAM (Trabzonspor; 3/0), Florian GRILLITSCH (Real Valladolid CF; 50/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München; 46/5), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund; 87/20), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig; 43/4), Romano SCHMID (SV Werder Bremen; 21/2), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig; 34/0), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach; 3/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg; 21/1)



: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig; 48/18), Muhammed CHAM (Trabzonspor; 3/0), Florian GRILLITSCH (Real Valladolid CF; 50/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München; 46/5), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund; 87/20), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig; 43/4), Romano SCHMID (SV Werder Bremen; 21/2), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig; 34/0), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach; 3/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg; 21/1) Atacanți: Marko ARNAUTOVIC (Inter Mailand; 121/39), Raul FLORUCZ (NK Olimpija Ljubljana; 0), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg; 62/19), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen; 5/0)



FRF mai are o speranță în cazul lui Florucz: "Poate să joace două meciuri pentru Austria, iar apoi să schimbe"



Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a reacționat după ce Raul Florucz a fost convocat de Austria. Nu s-a declarat surprins, însă este optimist că atacantul golgheter în Slovenia ar putea reveni asupra deciziei.



"Știam că Rangnick o să facă treaba asta, dar Florucz are dreptul să joace 3 meciuri acolo, după care… A mai fost un caz de ăsta, Daniliuc. În aceeași situație este, l-a chemat Austria de două ori și după aia nu l-au mai chemat.



Dacă joci două meciuri, poți să faci schimbul după aia, să joci pentru altă națională. Maximum două meciuri.



Problema e că el n-a obținut încă cetățenia română. Și l-a chemat echipa care are dreptul să-l cheme. Crezi că ei nu au oameni care să le spună ce se întâmplă aici?



L-au chemat pe valoare, e golgheterul la zi din Slovenia, are goluri și assist-uri în Conference League, are 23 de ani. Da, eu nu-l consider pierdut. Depinde de foarte multe lucruri, modul în care va fi tratat acolo…



Dacă l-au chemat acum, poate să debuteze acum. Depinde cum vor evolua lucrurile. Ar fi o pierdere mare! Acum o săptămână, au fost Jerry Gane și Constantinovici la un meci și mi-au spus vorbe frumoase. Olimpjia cu Celje, cred. Și lui Lucescu i-au spus.



Un jucător de 23 de ani, puternic. Îl folosesc cei de la Olimpjia și în postura de atacant lateral, în zona lui Man, deși e stângaci, dar și vârf. Am vorbit foarte mult cu el. Noi am făcut toate demersurile, dar sunt formalități care trebuie îndeplinite", a spus Stoichiță, la Fanatik.