În lotul Austriei revine și David Alaba (32 de ani) după o pauză de un an și patru luni. Fundașul lui Real Madrid s-a recuperat după o accidentare gravă la genunchi și a fost convocat de Ralf Rangnick.

"Pe Florucz l-am analizat cu atenție și suntem convinși de calitățile lui. Cifrele sale din acest sezon sunt foarte bune, mai ales că nu joacă mereu în centrul atacului. Am vorbit cu el la telefon și era foarte fericit ", a spus Ralf Rangnick, la conferința de presă în care a anunțat lotul, potrivit Salzburger Nachrichten .

FRF mai are o speranță în cazul lui Florucz: "Poate să joace două meciuri pentru Austria, iar apoi să schimbe"



Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a reacționat după ce Raul Florucz a fost convocat de Austria. Nu s-a declarat surprins, însă este optimist că atacantul golgheter în Slovenia ar putea reveni asupra deciziei.



"Știam că Rangnick o să facă treaba asta, dar Florucz are dreptul să joace 3 meciuri acolo, după care… A mai fost un caz de ăsta, Daniliuc. În aceeași situație este, l-a chemat Austria de două ori și după aia nu l-au mai chemat.



Dacă joci două meciuri, poți să faci schimbul după aia, să joci pentru altă națională. Maximum două meciuri.



Problema e că el n-a obținut încă cetățenia română. Și l-a chemat echipa care are dreptul să-l cheme. Crezi că ei nu au oameni care să le spună ce se întâmplă aici?



L-au chemat pe valoare, e golgheterul la zi din Slovenia, are goluri și assist-uri în Conference League, are 23 de ani. Da, eu nu-l consider pierdut. Depinde de foarte multe lucruri, modul în care va fi tratat acolo…



Dacă l-au chemat acum, poate să debuteze acum. Depinde cum vor evolua lucrurile. Ar fi o pierdere mare! Acum o săptămână, au fost Jerry Gane și Constantinovici la un meci și mi-au spus vorbe frumoase. Olimpjia cu Celje, cred. Și lui Lucescu i-au spus.



Un jucător de 23 de ani, puternic. Îl folosesc cei de la Olimpjia și în postura de atacant lateral, în zona lui Man, deși e stângaci, dar și vârf. Am vorbit foarte mult cu el. Noi am făcut toate demersurile, dar sunt formalități care trebuie îndeplinite", a spus Stoichiță, la Fanatik..