Fotbalul românesc duce lipsa unor oameni, precum Ladislau Bölöni (72 de ani). Pentru că avem o grămadă de indivizi, în funcții înalte, care se pricep de minune la vorbe goale. Ne lipsesc, în schimb, profesioniștii care să ne arate unde greșim și ce ar trebui să facem pentru a nu persista în greșeli.

În această a doua categorie e Bölöni, primul jucător care a strâns 100 de selecții în naționala României. Și pe care, cu excepția unei scurte perioade în care l-am avut selecționer (n.r. – în 2000), am „reușit“ să-l ținem departe de fotbalul nostru intern. Pentru că Bölöni are prostul obicei (după standardele românești!) de a spune lucrurilor pe nume! Exact cum a făcut acum, încă o dată, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport.

Bölöni: „N-avem niciun rezultat deosebit!“

Luna trecută, România s-a entuziasmat pentru o victorie dramatică, 1-0 acasă cu Austria. Rezultatul, deși unul frumos, nu ne-a îmbunătățit radical șansele de calificare la Mondialul din 2026. Pentru că, și dacă am câștiga partidele cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), clasarea noastră pe locul 1, în grupa H, singurul care duce la Mondiale, ține de un scenariu SF. Pentru că Austria mai are nevoie de un singur punct pentru a ne anula șansele la locul 1 în grupă.

În acest context, a venit și discursul dur al lui Bölöni de aseară, menit să ne trezească la realitate.

„Suntem cu spatele la zid. Câte șanse avem? Nu sunt bun la matematică. Vreau să înțep puțin jucătorii. Până acum, această națională nu a făcut niciun rezultat deosebit. Vorbesc despre acum, după Euro 2024. Să bați Austria e deosebit? Dacă 1-0 cu Austria e deosebit, meriți să-ți fie frică în Bosnia. Am pierdut acasă (n.r. – cu Bosnia). Ar fi momentul ca băieții, și nu vreau să-l ating pe Mircea (n.r. – selecționerul Mircea Lucescu), dar ar fi momentul ca jucătorii să simtă că e momentul să corecteze greșelile. Să pierzi cu Bosnia e greșeală, să faci meci nul cu Cipru e greșeală pe care să o corectezi. Poate se simte o tensiune, o nervozitate în accentul meu, chiar este! Nu poți să te califici la Mondial dacă nu faci mai mult decât ești capabil. Vreau să cred că jucătorii simt responsabilitatea și vor să facă în așa fel încât să corecteze greșelile pe care le-au comis. Băieții sunt în fața unei datorii și trebuie să o plătească“, a spus Bölöni.

