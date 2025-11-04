Austria nu a trecut peste eșecul cu România: ce spune Ralf Rangnick înaintea meciurilor decisive pentru CM 2026

România a obținut o victorie uriașă luna trecută, împotriva Austriei, scor 1-0, care i-a menținut pe tricolori cu șanse reale pentru locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.

Virgil Ghiță a fost eroul României în partida cu Austria. Fundașul a marcat unicul gol de pe Arena Națională, în prelungiri, iar tricolorii au învins liderul grupei și au păstrat șanse pentru locul 2.

La mai bine de trei săptămâni distanță, selecționerul Austriei a spus: "Meciul cu România s-a încheiat, dar ne-a luat ceva să digerăm golul încasat. Cu siguranță vom analiza jocul și golul încasat, dar nu pe larg. Acum trebuie să privim înainte".

Austria ia locul 1 cu două puncte în această lună

Austria mai are de jucat cu Cipru (15 noiembrie, deplasare) și Bosnia (18 noiembrie, acasă). Cu două remize, naționala lui Ralf Rangnick și-ar asigura locul 1 în grupă și calificarea la Cupa Mondială.

"Formula pentru calificare? Avem nevoie de două, patru sau șase puncte din aceste două jocuri", a spus Rangnick, care a continuat: "Ne dorim foarte mult să fim la Cupa Mondială. Pentru câțiva dintre jucătorii din lot va fi cu siguranță ultima șansă. Probabil și pentru mine va fi prima și ultima șansă. Meciul cu Cipru nu va fi facil și avem nevoie de o prestație de top pentru a câștiga".

Dacă Austria este favorită clară la primul loc, Bosnia și România se vor lupta pentru o clasare pe locul secund, care asigură prezența la barajul din martie. Cele două se vor înfrunta la Zenica, pe 15 noiembrie.

  • Calculele pentru calificarea României la CM 2026, AICI.

Lotul Austriei pentru meciurile cu Cipru și Bosnia

Clasamentul din grupa României

