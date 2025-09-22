Radu Drăgușin a revenit în lotul României

Operat în februarie pentru ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, Radu Drăgușin a ratat toate meciurile din a doua parte a sezonului trecut, precum și pregătirea din această vară. În ultima perioadă, fundașul român a revenit la antrenamentele lui Tottenham și s-a antrenat parțial cu echipa, însă nu a revenit încă în meciurile oficiale.



Deși nu a mai jucat de pe 30 ianuarie, ziua în care a suferit accidentarea gravă la genunchi, Radu Drăgușin face parte din lotul preliminar anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Moldova (amical, 9 octombrie) și Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie).



În cazul în care va rămâne și în lotul final, Drăgușin ar putea juca primul meci la echipa națională după o pauză de aproape 11 luni. Fundașul a apărut ultima dată sub tricolor la duelul cu Cipru din Liga Națiunilor, câștigat cu 4-1, pe 18 noiembrie 2024.

Lista preliminară cu 22 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate



PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

