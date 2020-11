"As vrea sa iau cina cu Vladimir Putin!" Cine este fotbalistul roman care vrea sa il intalneasca pe unul dintre cei mai puternici oameni din lume

Eric Bicfalvi a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile Romaniei din aceasta luna.

Mijlocasul a bifat a saptea aparitie in tricoul echipei nationale, fiind introdus pe teren in ultimele 20 de minute ale meciului amical cu Belarus.

In aceste zile, aflat in cantonament, Bicfalvi a oferit un interviu in care a raspuns mai multor intrebari legate de cariera lui si de viata personala.

Fotbalistul de la FC Ural a dezvaluit faptul ca ar elimina arbitrajul video din fotbal si a povestit care a fost cel mai emotionant gest al suporterilor rusi.

"As scoate VAR-ul 100%. Opreste putin emotia jocului si nu imi place.

Dintre 50 de meciuri la nationala si 2 ani de contract la Real Madrid as alege clar varianta Real Madrid. Jucand acolo, automat ar veni si cele 50 de meciuri la echipa nationala si calificarea.

De obicei, cel mai mult ma emotioneaza pancartele desenate de copii. Si este una speciala, in care e pus chipul meu in corpul lui Thor", a declarat Bicfalvi, potrivit site-ului frf.ro.

Cel mai interesant raspuns oferit in cadrul interviului a venit la intrebarea "Cu ce personalitate din intreaga lume ti-ar placea sa iei cina?", moment in care fotbalistul a raspuns sincer: "Cu mister Putin". :)

Echipa nationala a Romaniei intalneste Norvegia (15 noiembrie, ora 21:45) si Irlanda de Nord (18 noiembrie, ora 21:45), meciurile fiind transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.