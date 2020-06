Dubla decisiva reusita de Bicfalvi in Rusia! Cum s-a incheiat meciul pentru golgeterul roman

Eric Bicfalvi i-a cucerit definitiv pe suporterii lui Ural.

Romanul a reusit doua goluri in meciul de astazi cu Tambov, fiind decisiv in victoria cu scorul de 2-1 pe care echipa sa a obtinut-o.

Bicfalvi a deschis scorul in minutul 20, dintr-un penalty executat in stanga portarului. Ural s-a vazut apoi egalata, in minutul 67, insa internationalul roman nu a vrut ca scorul sa ramana asa. Doua minute mai tarziu, el a marcat din interiorul careului, dupa un voleu.

Din pacate, Bicfalvi nu a incheiat meciul pe gazon, in minutele 81 si 83 primind doua cartonase galbene, care i-au asigurat eliminarea de pe teren.

???? Two goals by Eric Bicfalvi, Mikhail Kostyukov's header and all the best moments of the game #UralTambov are here for you! ????#RPL pic.twitter.com/QcTZxj1dTu — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 28, 2020

In ciuda acestei eliminari, romanul in varsta de 32 de ani a reusit sa-si ajute echipa, obtinand cele 3 puncte puse in joc. Ural a incheiat astfel seria de 3 infrangeri consecutive si a urcat 4 pozitii in clasament, reusind sa scape din zona periculoasa a clasamentului. Obiectivul echipei in acest sezon ramane evitarea retrogradarii.