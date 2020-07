Mai tare decat Ronaldo in fata lui Juventus?! Romanul care a ajuns azi in TOATA lumea dupa un gol FABULOS din foarfeca! VIDEO: cum a marcat Bicfalvi

Romanul a inscris singurul gol al echipei sale, Ural, in partida cu Arsenal Tula, care s-a incheiat cu scorul de 1-3.

Bicfalvi a marcat dintr-o foarfeca, in minutul 38, dupa o centrare a lui Kulakov. Portarul celor de la Arsenal Tula nu a avut niciun fel de reactie la golul internationalului roman in varsta de 32 de ani.

Reusita lui Eric Bicfalvi a fost apreciata si de reprezentantii competitiei ruse, care au postat un video pe contul lor de Twitter.

Romanul, cotat la 2,8 milioane de euro, a reusit 8 goluri in acest sezon, oferind si 3 pase de gol pentru Ural. Echipa lui Bicfalvi este pe locul 9 in clasament.

Pe internet, fanii compara reusita lui Bicfalvi cu golul fantastic marcat de Ronaldo in 2018 in poarta lui Juventus.

Irrepressible Ronaldo with this super strike yesterday night against Juventus which leaves even Buffon standing. One of the best ever in Champions League history. Takes us back to one and only Pele's scissors kick in 1962 World Cup.

