Arda Guler le-a explicat turcilor cum ne-a învins: "Am observat asta la români și am vorbit cu Ferdi"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a fost eliminată din cursa pentru Cupa Mondială, după ce a cedat în semifinalele play-off-ului contra Turciei, la Istanbul, scor 0-1.

TAGS:
Arda GulerTurciaEchipa NationalaRomania
Din articol

Golul lui Ferdi Kadigolu din minutul 53 a decis soarta partidei de pe stadionul lui Beșiktaș. Nicolae Stanciu a fost foarte aproape de egalare în minutul 77, însă a nimerit bara, iar mingea s-a scurs apoi în preajma liniei porții.

Reacția lui Arda Guler după Turcia - România 1-0

Reușita lui Kadioglu a venit după o pasă splendidă a lui Arda Guler. La interviul de după joc, mijlocașul de la Real Madrid a explicat că schema de la unicul gol al partidei a fost plănuită la pauza jocului.

"Suntem foarte fericiți. Din fericire, continuăm parcursul și mergem în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. La pauză, am stat de vorbă între noi și am observat că românii se apără jos. Ferdi (n.r - Kadioglu) a zis: 'Când Arda va avea mingea, eu voi alerga în profunzime'.

Încă de la eliminarea de la EURO am început să ne gândim la următorul nostru obiectiv, calificare la Cupa Mondială. A mai rămas un singur meci. Ne dorim să câștigăm și acest joc și să mergem la Mondial", a spus Arda Guler, potrivit Ajansspor.

În finala play-off-ului pentru Cupa Mondială, marți, de la ora 21:45, Turcia va înfrunta câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo, în deplasare.

Ce urmează pentru România după ratarea Cupei Mondiale

  • Mircea Lucescu este așteptat să părăsească funcția de selecționer. Cel mai probabil, Gică Hagi va fi instalat la cârma primei reprezentative.
  • Marți, de la ora 21:45, România va juca un meci fără nicio miză - amical pe terenul pierzătoarei din duelul Slovacia - Kosovo.
  • Înaintea Cupei Mondiale, România va juca alte două partide amicale, inclusiv unul cu Georgia, în deplasare, pe 2 iunie.
  • Următoarele meciuri oficiale ale tricolorilor vor fi abia în septembrie, când debutează Nations League și ne vom afla într-o grupă din Liga B cu Suedia, Bosnia și Polonia.
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!