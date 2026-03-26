Arda Guler le-a explicat turcilor cum ne-a învins: "Am observat asta la români și am vorbit cu Ferdi"

Golul lui Ferdi Kadigolu din minutul 53 a decis soarta partidei de pe stadionul lui Beșiktaș. Nicolae Stanciu a fost foarte aproape de egalare în minutul 77, însă a nimerit bara, iar mingea s-a scurs apoi în preajma liniei porții.

Reacția lui Arda Guler după Turcia - România 1-0

Reușita lui Kadioglu a venit după o pasă splendidă a lui Arda Guler. La interviul de după joc, mijlocașul de la Real Madrid a explicat că schema de la unicul gol al partidei a fost plănuită la pauza jocului.

"Suntem foarte fericiți. Din fericire, continuăm parcursul și mergem în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. La pauză, am stat de vorbă între noi și am observat că românii se apără jos. Ferdi (n.r - Kadioglu) a zis: 'Când Arda va avea mingea, eu voi alerga în profunzime'.

Încă de la eliminarea de la EURO am început să ne gândim la următorul nostru obiectiv, calificare la Cupa Mondială. A mai rămas un singur meci. Ne dorim să câștigăm și acest joc și să mergem la Mondial", a spus Arda Guler, potrivit Ajansspor.

În finala play-off-ului pentru Cupa Mondială, marți, de la ora 21:45, Turcia va înfrunta câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo, în deplasare.