După meciurile din luna septembrie, Mircea Lucescu a fost aspru criticat și i s-a cerut chiar plecarea de la echipa națională.

Narcis Răducan, convins că Edi Iordănescu va reveni la națională

În spațiul public, a fost vehiculată instalarea lui Gică Hagi, căruia actualul selecționer a spus că i-ar face loc cu mare plăcere pe banca naționalei, dar s-a discutat și despre o eventuală revenire la prima reprezentativă a lui Edi Iordănescu, antrenorul care a dus România până în optimile de finală la EURO 2024.

În presa din Polonia, acolo unde activează ca antenor la Legia Varșovia, Edi Iordănescu a transmis că nu ar reveni pe banca echipei naționale în acest moment chiar dacă i s-ar propune acest lucru. Cu toate acestea, Narcis Răducan, un apropiat al lui Iordănescu Jr, este convins că acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu.

”Se va întoarce la un moment dat la echipa națională. 100%! Și-a lăsat ușa deschisă, cam așa se întâmplă de obicei. Nu știu de ce a plecat”, a spus Narcis Răducan, conform digisport.ro.

Ce a spus Edi Iordănescu în Polonia despre revenirea la echipa națională

”Au spus același lucru și când am plecat, că am un nou contract pe patru ani, și totuși sunt aici. Hai să vorbim despre asta altă dată. Sunt aici și am mult de muncă în față. Nu vreau să speculez.

Știu că în România oamenii au mult respect pentru mine, iar federația are mare încredere în munca mea. Împreună am realizat lucruri fantastice – a fost cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani, asta e o certitudine.

Dar acolo este un selecționer, pe care îl respect enorm, iar eu sunt antrenorul Legiei. Toată energia și concentrarea mea sunt aici. Vreau ca jucătorii mei să înțeleagă că trebuie să câștigăm titlul. Nu va fi ușor, dar trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

