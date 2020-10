ANUNT DE ULTIMA ORA! Tricolorii U21 vor avea suporteri in tribune la meciul cu Ucraina! Cati fani vor avea acces pe stadion

Romania U21 joaca cu Ucraina U21 (9 octombrie) si Malta U21 (13 octombrie, IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO).

Romania U21 va juca in deplasare impotriva Ucrainei, in preliminariile pentru EURO 2021 cu suporteri in tribune. Federatia Romana de Fotbal a informat ca la acest meci pe stadion vor avea voie 1500 de fani. Desigur, doar suporterii gazdelor au dreptul sa intre pe arena.

"Federatia Ucraineana de Fotbal a anuntat ca meciul Ucraina U21 – Romania U21, programat vineri, 9 octombrie, la Kiev, se va disputa cu spectatori in tribuna. Conform protocolului UEFA, este permis accesul publicului in proportie de 30%, daca acest lucru este reglementat si la nivel national. De asemenea, accesul suporterilor oaspeti nu va fi permis. Astfel, cum stadionul Obolon are o capacitate de 5.100 de locuri, la ora partidei vor putea fi in tribuna aproximativ 1.500 de spectatori. In prezent, in Romania acest lucru nu este posibil, accesul publicului fiind interzis total de catre autoritati", a fost anuntul FRF.