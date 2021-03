Antrenorul cu portarii de la nationala raspunde la cea mai mare DILEMA! Cine va intra in poarta in locul lui Tatarusanu 

Romania - Macedonia de Nord se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro joi, 25 martie de la 21:45!

O mare dilema pentru staff-ul echipei reprezentative este postul de portar, mai ales dupa ce titularul de drept din ultimii ani, Tatarusanu, s-a retras, iar acum Romania se bazeaza pe 4 portari fara mare experienta la nivel international. Florin Nita (33 de ani), de la Sparta Praga, David Lazar (29 de ani), de la Astra, Florin Iacob (27 de ani), de la UTA si Ionut Radu (23 de ani), de la Inter Milano sunt alesii pentru primele trei partide pe care Romania le va disputa in preliminariile Cupei Mondiale din Qatar 2022.

Leontin Toader, antrenorul cu portarii din staff-ul lui Mirel Radoi, a explicat cum au fost alesi cei patru, dar care sunt si asemanarile si deosebirile dintre ei. "Importante sunt calitatile fizice, bagajul tehnico-tactic si calitatile psihologice.Nu este un post problematic, dupa retragerea lui Tatarusanu, deoarece noi am gandit de acum trei ani, de cand am venit la nationala, un grup de portari si mereu am fost atent la ce va urma. Aveam 4 portari care jucau la club, apoi au disparut, unul cate unul din pacate, a fost optiunea lor. Trebuie sa-i multumim si sa-i fim recunoscatori lui Tatarusanu, pare a fi lasat un gol, dar nu este asa, pentru ca-i avem pe Nita, Lazar, Iacob, Balgradean, Ionut Radu, portari care pot face fata competitiei.

Toti patru sunt portari cu viteza deosebita, agilitate, au reflexe bune. Deosebirea o va face experienta acumulata de fiecare in parte. Sunt cam la acelasi calibru, nefiind portari de talie foarte inalta, sunt foarte buni pe explozie, viteza de deplasare, lucruri care mie imi plac. Personalitatea este un lucru foarte important. Trebuie sa dea incredere in echipa portarul nationalei. Conteaza cum se impune in grup si increderea pe care o are grupul in el", a spus Leo Toader, pentru FRF TV.