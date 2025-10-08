România începe acțiunea cu un joc de pregătire în fața Moldovei. Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională joi seară, de la ora 21:00.



Duminică, de la 21:45, prima reprezentativă o va înfrunta pe Austria în Grupa H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Antrenament sub stropii de ploaie. Imagini de la Mogoșoaia cu tricolorii lui Mircea Lucescu



Ciclonul Barbara care a lovit România nu i-a speriat pe tricolorii lui Mircea Lucescu. Naționala s-a antrenat sub stropii de ploaie la Mogoșoaia, înaintea meciului cu Moldova.

