Antrenament sub stropii de ploaie. Imagini de la Mogoșoaia cu tricolorii lui Mircea Lucescu

Nationala
Două meciuri o așteaptă pe naționala României în acțiunea din luna ploioasă octombrie.

nationala romanieiMogosoaiaMircea Lucescu
România începe acțiunea cu un joc de pregătire în fața Moldovei. Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională joi seară, de la ora 21:00.

Duminică, de la 21:45, prima reprezentativă o va înfrunta pe Austria în Grupa H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Antrenament sub stropii de ploaie. Imagini de la Mogoșoaia cu tricolorii lui Mircea Lucescu

Ciclonul Barbara care a lovit România nu i-a speriat pe tricolorii lui Mircea Lucescu. Naționala s-a antrenat sub stropii de ploaie la Mogoșoaia, înaintea meciului cu Moldova.

  • 560080633 1659125645388260 9126412843296618774 n
Sursă Foto: Naționala României / Facebook

Selecționata lui Mircea Lucescu a bifat doar două victorii în cinci meciuri și se află la cinci lungimi în spatele liderului Bosnia și al ocupantei poziției secunde Austria, care are și un duel în minus.

Cum arată clasamentul Grupei H

  • 1. Bosnia - 12 puncte
  • 2. *Austria - 12 puncte
  • 3. România - 7 puncte
  • 4. Cipru - 4 puncte
  • 5. San Marino - 0 puncte

*Austria are un meci în minus.

Radu Drăgușin a văzut cum s-a descurcat naționala în preliminariile CM 2026 și a tras o concluzie

”Am cea mai mare încredere în băieți. Știu prin ce trec. Sunt sigur că, într-un fel sau altul, noi vom fi la Mondial anul viitor. Momentele de la European au fost incredibile, de nedescris, și toată perioada din calificări. 

Acum? Sincer, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu cred că s-a întâmplat așa ceva cât să fim atât de pesimiști, negativiști. Fotbalul nu e alb și negru, multe lucruri pot schimba soarta unui joc, soarta unei perioade. 

Mai avem meciuri prin care putem să schimbăm lucrurile și să fim într-o poziție foarte bună să ne calificăm la Mondial”, a spus Radu Drăgușin la un eveniment BRD LockerRoom.

