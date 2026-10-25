Altă durere de cap pentru Hagi: jucătorul pe care l-a inclus în lot, țintuit pe bancă

Altă durere de cap pentru Hagi: jucătorul pe care l-a inclus în lot, țintuit pe bancă Nationala
Amir Kiarash
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Selecționerul urmărește tot mai atent situația fotbaliștilor aflați în circuitul naționalei, în condițiile în care meciurile cu Polonia (14 noiembrie) și cu Bosnia (17 noiembrie) bat la ușă.

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Andrei BorzaGica Hagi
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Gheorghe Hagi (61 de ani) a făcut publică lista preliminară a stranierilor pentru ultimele două partide din Nations League, ediția 2026-2027.

Printre cei 27 de jucători, pe care selecționerul îi ia în calcul, pentru meciurile cu Polonia de acasă și cu Bosnia din deplasare, sunt multe nume cu probleme la echipele lor de club. Dennis Man (PSV), Daniel Bîrligea (Frosinone) sau Florinel Coman (Al-Gharafa) joacă foarte puțin spre deloc la formațiile lor.

Din păcate pentru Hagi, cazurile lor nu sunt izolate. Din contră! Situația în care a ajuns Andrei Borza, la Corum, fix asta demonstrează.

Andrei Borza, lăsat pe bancă după accidentare

Transferat la Corum în vară, fundașul de 20 de ani a avut apariții constante la noua sa echipă, fiind un om de bază. Din păcate, etapa trecută, în victoria cu Rizespor (2-1), Borza s-a „rupt“ în prima repriză și a fost înlocuit, după doar 25 de minute. Toate golurile meciului Corum – Rizespor (2-1) s-au înscris după ieșirea lui Borza de pe teren. Și, probabil, un adept al teoriei conform căreia „echipa câștigătoare nu se schimbă“, antrenorul Burak Yilmaz a „uitat“ de Borza.

Astăzi, în partida Goztepe – Corum, scor 2-0, internaționalul român, nu doar că a pierdut echipa de start, dar nici n-a jucat vreun minut, rămânând pe bancă. A fost pentru prima dată de la transferul său, la Corum, când Borza a fost „spectator“ la o partidă a echipei care se află pe locul 9, în Superliga turcă.

Borza, pe teren în „măcelul“ de la Varșovia

Vestea bună e că, în contextul înfrângerii de astăzi, Borza își poate face apariția în echipa de start, în meciul următor, cu Erzurumspor (31 octombrie). Până la fereastra dedicată echipelor naționale din noiembrie, Corum are de jucat și marele meci cu Fenerbahce de pe teren propriu (8 noiembrie).

În primele patru etape din Nations League, Borza a fost folosit doar în înfrângerea de la Varșovia, 0-6 cu Polonia. Atunci, a fost trimis pe teren pentru ultimele 23 de minute. În rest, a rămas pe bancă în meciurile Suedia – România (2-1) și România – Bosnia (2-4), iar în România – Suedia (0-1) a fost trimis în tribune de Hagi.

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